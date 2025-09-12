VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Jeff Chabot ist zurück – und doch drückt in der Abwehr der Schuh

Drittes Bundesligaspiel – und wieder eine neue Konstellation in der Stuttgarter Innenverteidigung. Wird die Kombination Jeff Chabot und Finn Jeltsch nun zum Stammpärchen?
Er hat aufgrund von Adduktorenbeschwerden die Pokalpartie in Braunschweig (12:11 n.E.) sowie das Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) verpasst, für den Auswärtsauftritt des VfB Stuttgart am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg ist Abwehrchef Jeff Chabot aber rechtzeitig wieder fit geworden und wird daher auch in der Startaufstellung stehen.