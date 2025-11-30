VfB Stuttgart beim Hamburger SV: Vagnoman empfiehlt sich für ein Treffen mit der alten Liebe

Der Verteidiger ist beim VfB einer der Spieler, die als starke Alternative an diesem Sonntag zum Zug kommen könnten. Für den gebürtigen Hamburger wäre es etwas Besonderes.
Beim bislang letzten Aufeinandertreffen hat er eine Hauptrolle gespielt – in der Relegation um den verbliebenen freien Platz in der Fußball-Bundesliga. Es war Anfang Juni 2023 und viele Blicke richteten sich auf Josha Vagnoman. Denn beim VfB Stuttgart hatte er auf der rechten Seite unter dem Trainer Sebastian Hoeneß einen Stammplatz – und der gebürtige Hamburger traf dann mit seinem neuen Arbeitgeber auf seine alte Liebe: den HSV.