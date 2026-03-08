VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05: Die Drama-Spezialisten vom VfB

Die Stuttgarter müssen in Mainz nach einem Doppelschlag den Ausgleich zum 2:2 in der Nachspielzeit hinnehmen. Dabei zeigen sie ihre zwei Seiten.
Der Weg zum Sieg schien geebnet. Der eingewechselte Tiago Tomas schickte Deniz Undav nach einer Balleroberung steil – und der Stürmer des VfB Stuttgart behielt die Übersicht. Er überwand Daniel Batz im Tor des FSV Mainz 05 überlegt. 2:1 stand es, und der Doppelschlag der Gäste war perfekt. Denn zuvor hatte Ermedin Demirovic für den Fußball-Bundesligisten aus dem Schwabenland getroffen (76./77.).