VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05: 0:2 – Hoeneß-Team verliert verdient in Mainz

11 Ermedin Demirovic und der VfB müssen in Mainz eine 0:2-Niederlage einstecken. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/HMB Media/Claus

Der VfB Stuttgart hat am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine 0:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 einstecken müssen. Die Schwaben konnten an die zuletzt starken Leistungen nicht anknüpfen.









Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert und geht ohne zusätzlichen Rückenwind in sein „Endspiel“ in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain. Beim heimstarken, aber zuletzt schwächelnden Überraschungsteam FSV Mainz 05 unterlag das Team von Sebastian Hoeneß nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie mit 0:2 (0:1). Die Mainzer feierten den fünften Heimerfolg nacheinander und rückten bis auf einen Zähler an den VfB heran.