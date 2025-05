VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Auswärts lief es für den VfB und seinen Cheftrainer Sebastian Hoeneß zuletzt besser als zuhause. Foto: Pressefoto Baumann

Nach zuletzt je vier Auswärtstoren in Bochum sowie bei Union Berlin möchte der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auch beim FC St. Pauli über Stuttgarter Treffer jubeln. Hier ist seine voraussichtliche Aufstellung.









Seine verheerende Heimbilanz von zuletzt sechs Niederlagen in Serie hat der VfB Stuttgart zuhause gelassen, wenn er an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli antritt. Auswärts hat es für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß ja zuletzt zweimal in Folge zu vier Toren gereicht: Das war beim 4:0-Erfolg beim VfL Bochum sowie beim spektakulären 4:4 bei Union Berlin.