VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: Sebastian Hoeneß und die gelbe Gefahr

Der Trainer ist an der Seitenlinie emotional. Das hat ihm schon drei Verwarnungen eingebracht. Nun droht eine Sperre. Das gefällt dem 43-Jährigen gar nicht.
Sebastian Hoeneß ist für sein ruhiges Naturell bekannt. Überlegt wählt der Trainer des VfB Stuttgart bei öffentlichen Auftritten seine Worte. Kritischen Situationen und Personalien begegnet er in der Regel mit einer differenzierten Betrachtungsweise. Doch es gibt auch einen anderen Sebastian Hoeneß, den emotionalen Coach an der Seitenlinie. Da geht der 43-Jährige aus sich heraus, dirigiert seine Mannschaft leidenschaftlich und legt sich punktuell mit den Unparteiischen an – wenn er meint, dass die Aktionen des Fußball-Bundesligisten anders zu bewerten seien, als es die Schiedsrichter getan haben.