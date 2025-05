VfB Stuttgart beim FC St. Pauli: Alexander Nübel und seine persönliche „Mega-Erfahrung“ am Millerntor

15 Erfolgreicher Nachmittag: Alexander Nübel (links) und der VfB haben einen hart erkämpften 1:0-Sieg beim FC St. Pauli eingefahren. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der Partie. Foto: imago/Eibner

Wortgefechte, Pfiffe, Emotionen: Der VfB-Torhüter blickt auf die hitzige Partie beim FC St. Pauli zurück – und berichtet von seinem früheren Besuch im Fanblock.









Link kopiert



Alexander Nübel (28) hat in seiner Karriere schon einiges erlebt, im Ausland und beim FC Bayern gespielt. Eine Partie am Hamburger Millerntor zählte aber bislang nicht zum Erfahrungsschatz des Torhüters des VfB Stuttgart – zumindest nicht auf dem Feld. „Ich war nur einmal als Fan hier. Mit dem SC Paderborn, als Jugendlicher“, berichtete Nübel, der in Paderborn geboren wurde und zehn Jahre in der Jugend des SCP zwischen den Pfosten stand.