VfB Stuttgart beim FC Bayern: Zehn Spiele, drei Erfolgserlebnisse – so lief es zuletzt gegen den FCB
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Konstantinos Mavropanos (links) und Sasa Kalajdzic jubeln: Durch das 2:2 in München im Mai 2022 holt der VfB einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. In der Bildergalerie blicken wir auf die jüngsten zehn Duelle beider Teams zurück. Foto: Pressefoto Baumann

Klare Niederlagen, aber auch späte Punktgewinne: Die vergangenen Duelle zwischen dem VfB und dem FC Bayern haben für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Ein Rückblick.

0:5 – das bislang letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern verlief aus Sicht des VfB Stuttgart wenig erfolgreich.﻿ Für die Münchner trafen damals Konrad Laimer, Josip Stanisic und Harry Kane. Letzterer erzielte sogar einen Hattrick, ein Tor davon per Strafstoß nach einer Roten Karte des VfB-Verteidigers Lorenz Assignon. An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) hat der VfB nun die Möglichkeit, es im Rückspiel in der Allianz-Arena besser zu machen.

 

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Bei bisher 46 absolvierten Saisonpartien kann auch ein Trainer mal ins Straucheln kommen. Und so verlor Sebastian Hoeneß bei der Frage nach dem Tabellenplatz seines VfB den Überblick.

Doch wie sind eigentlich die jüngsten zehn Duelle zwischen den beiden Traditionsclubs verlaufen? Die Bilanz fällt deutlich aus, gibt aus VfB-Sicht aber auch Anlass zur Zuversicht: Siebenmal ging der FC Bayern als Sieger vom Platz, zweimal gab es ein Unentschieden und einmal konnte der VfB triumphieren – und damit immerhin in 30 Prozent der Partien punkten.

In der Bildergalerie blicken wir zurück auf die Begegnungen in der Bundesliga und im Supercup seit 2021 – mit allen Ergebnissen und Torschützen. Viel Spaß beim Durchklicken.

 