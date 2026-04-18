VfB Stuttgart beim FC Bayern: Zehn Spiele, drei Erfolgserlebnisse – so lief es zuletzt gegen den FCB

Zehn Spiele, drei Erfolgserlebnisse – so lief es zuletzt gegen den FCB

11 Konstantinos Mavropanos (links) und Sasa Kalajdzic jubeln: Durch das 2:2 in München im Mai 2022 holt der VfB einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. In der Bildergalerie blicken wir auf die jüngsten zehn Duelle beider Teams zurück. Foto: Pressefoto Baumann 11 Bilder - Fotostrecke öffnen Klare Niederlagen, aber auch späte Punktgewinne: Die vergangenen Duelle zwischen dem VfB und dem FC Bayern haben für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Ein Rückblick.







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0:5 – das bislang letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern verlief aus Sicht des VfB Stuttgart wenig erfolgreich.﻿ Für die Münchner trafen damals Konrad Laimer, Josip Stanisic und Harry Kane. Letzterer erzielte sogar einen Hattrick, ein Tor davon per Strafstoß nach einer Roten Karte des VfB-Verteidigers Lorenz Assignon. An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) hat der VfB nun die Möglichkeit, es im Rückspiel in der Allianz-Arena besser zu machen.