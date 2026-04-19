VfB Stuttgart beim FC Bayern: Wie der VfB in fünf Minuten zusammenbricht

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verliert mit 2:4. Dabei kommt sie gut ins Spiel. Wir beleuchten die Fehler, die anschließend gemacht wurden.
Am Ende schien es fast so, als wollten die Bundesliga-Fußballer des VfB Stuttgart dem neuen Meister auf dem grünen Rasen der Allianz-Arena den roten Teppich ausrollen. Sie leisteten keine Gegenwehr mehr und hatten sich längst der Übermacht des FC Bayern gebeugt. Trotz der schicken Ergebniskosmetik kurz vor dem Abpfiff durch den wunderbaren Dropkick von Chema. Letztlich unterlag der VfB 2:4 (1:3) – oder anders herum: die Münchner machten die 35. Meisterschaft offiziell perfekt und nutzten die Schlussphase zum Schaulaufen.