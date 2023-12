VfB Stuttgart beim FC Bayern: Warum der VfB beim FC Bayern chancenlos war

15 Auch jede Mange Stuttgarter konnten Harry Kane am Sonntag nicht am Torerfolg hindern. Der Engländer traf zweimal gegen den VfB. Foto: dpa/Lukas Barth-Tuttas

Statt ein weiteres großes Ausrufezeichen zu setzen, kassierte der VfB Stuttgart beim FC Bayern eine verdiente 0:3-Niederlage. Was war entscheidend für den ernüchternden Auftritt? Eine Analyse.









Die guten Zeiten des VfB Stuttgart dauern noch nicht so lange an – doch mag man sich kaum erinnern an die Szenen, in denen die Mannen mit dem Brustring recht bedient aus der Wäsche schauten nach einem Bundesligaspiel. Doch am Sonntagabend in München war es wieder so weit. Statt glücklich hüpfende VfB-Akteure sah man hängende Köpfe, ratlose Blicke und Gesten der Enttäuschung. Statt das nächste große Ausrufezeichen zu setzen, hatte der VfB eine 0:3-Niederlage (Liveticker und Statistiken) beim FC Bayern kassiert. „Es war ein gebrauchter Abend“, sagte der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, „wir hatten keinen richtigen Rhythmus und waren zu pomadig.“ Dabei waren die Voraussetzungen für die Stuttgarter so gut wie lange nicht gewesen vor einem Gastspiel beim FCB.