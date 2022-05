So läuft die Vorbereitung auf den Südschlager

20 Die Spieler des VfB Stuttgart bereiten sich auf den Südschlager vor. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Sonntag gastiert der VfB Stuttgart beim FC Bayern München. Wir waren vor Ort beim Start in die Trainingswoche der Weiß-Roten.















Nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg richtet sich der Fokus beim VfB Stuttgart auf den Südschlager an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker), wenn das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo beim FC Bayern München gastiert.

Beim Trainingsauftakt vor dem Duell mit dem bereits feststehenden Deutschen Meister versammelte der VfB-Coach seine Profis auf dem Trainingsgelände in Bad Cannstatt. Während sich das Gros der Akteure am Dienstag mit voller Intensität auf den Kracher im Süden Deutschlands vorbereitete, absolvierten die Langzeitverletzten Mo Sankoh, Silas Katompa Mvumpa und Nikolas Nartey nach dem gemeinsamen Aufwärmen eine individuelle Einheit. Stürmer Sasa Kalajdzic zeigte sich derweil durchaus treffsicher – und setzte immer wieder Akzente.

Wir waren vor Ort am Trainingsgelände und liefern in der Bildergalerie die Impressionen vom Start in die VfB-Trainingswoche. Klicken Sie sich durch!