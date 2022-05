So lässt Pellegrino Matarazzo spielen

Pellegrino Matarazzo ist zuversichtlich, am Sonntagabend (17.30 Uhr, Liveticker) beim FC Bayern München ein schlagkräftiges Kollektiv auf den Platz schicken zu können. Wie genau dieses Kollektiv aussehen wird, das wollte der VfB-Trainer nicht verraten. Sicher scheint jedoch, dass Matarazzo erneut auf eine Dreier-, gegen den Ball auf eine Fünferkette setzen wird, um den offensivstarken Bayern zu begegnen. Den rechten Part in dieser Abwehrreihe wird Konstantinos Mavropanos besetzen, auch wenn der Grieche wegen eines Schlages auf den Beckenkamm unter der Woche kaum trainieren konnte. Notfalls wird er fitgespritzt.

Zentral führt kein Weg an Wataru Endo vorbei. Der Kapitän steht zwar (wie auch Borna Sosa, Philipp Förster und Orel Mangala) bei vier Gelben Karten, wäre bei der nächsten Verwarnung gesperrt. Doch Matarazzo blieb unmissverständlich: „Wenn er fit ist, spielt er auch.“ Das trifft wohl auch auf Erik Thommy zu.

Schließlich ist der Mittelfeldmann der Einzige im Kader, der vor vier Jahren auch in der Startelf stand. Damals reiste der VfB am letzten Spieltag nach München. Aber eben nicht, um nur bei der Meisterfeier Spalier zu stehen. Sondern um am Ende deutlich mit 4:1 zu gewinnen.