Die bisherigen VfB-Siege in München

7 Bastian Schweinsteiger (links) kann es nicht fassen. Der VfB um Christian Träsch gewinnt 2010 in der Allianz-Arena. Es ist einer von insgesamt sechs Stuttgarter Bundesliga-Siegen bei den Bayern. Foto: Baumann

Der VfB fährt an diesem Sonntag als klarer Außenseiter zum Auswärtsspiel beim FC Bayern – er hat dort aber auch schon die eine oder andere Überraschung geschafft. Wir blicken auf die bisherigen Erfolge zurück.















Link kopiert

Um diese Aufgabe ist das Team von Pellegrino Matarazzo nicht zu beneiden: Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Bayern antritt, hat er wie in den meisten bisherigen Duellen erneut die Rolle des Außenseiters inne.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Der Blick in die Historie macht den Weiß-Roten aber zumindest ein bisschen Mut: Von den 52 Auswärtspartien in der Bundesliga bei den Münchnern verloren die Stuttgarter zwar die deutliche Mehrzahl (36), holten allerdings immerhin auch sechs Siege und zehn Unentschieden. Das bedeutet: Etwa in jedem dritten Spiel bei den Bayern schaffte es der VfB zu punkten.

Vor dem Duell mit dem Rekordmeister an diesem Wochenende in der Allianz-Arena blicken wir auf die bisherigen sechs Auswärtssiege in München seit dem Bundesliga-Aufstieg der Bayern im Jahr 1965 zurück. Viel Spaß beim Durchklicken.