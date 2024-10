11 Kollegen im Nationalteam, Kontrahenten in der Bundesliga: Bayern-Jungstar Aleksandar Pavlovic (li.) und VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. In unserer Bildergalerie schauen wir auf weitere besondere Duelle des Südgipfels am Samstag. Foto: IMAGO/Teamfoto/Ulmer

Zum 111. Mal stehen sich an diesem Samstag der FC Bayern und der VfB Stuttgart gegenüber. Der Südgipfel 2024 ist auch ein Spiel der besonderen Duelle. Wir schauen darauf.









110-mal haben es der FC Bayern und der VfB Stuttgart in der Bundesliga schon miteinander zu tun bekommen. An diesem Samstag (18.30 Uhr) steht das 111. Aufeinandertreffen an. Und: Es ist nicht nur wegen dieser Schnapszahl ein besonderes.