VfB Stuttgart beim FC Bayern: Bayern oder Juve? Ein anderes Spiel ist wichtiger für den VfB

16 Fassungslos in München: Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter verlieren in München auf untypische Weise und richten sich nun für Turin neu aus. Doch das sind nicht die entscheidenden Begegnungen der englischen Woche.









Link kopiert



Wann das Unheil seinen Lauf nahm, war hinterher nur eine rhetorische Frage. Beim VfB Stuttgart wusste es jeder. Mit dem Rückpass von Jamie Leweling ging es praktisch los. Der Ball rollte in aller Ruhe auf Josha Vagnoman zu und der 23-Jährige zeigte, warum er ein Verteidiger und kein Stürmer ist. In Rücklage setzte er die Kugel mit dem linken Fuß über das Tor des FC Bayern. Vorbei war die große Führungschance beim Südgipfel in München.