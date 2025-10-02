VfB Stuttgart beim FC Basel: VfB-Trikotverbot in Teilen des Stadions beschäftigt Fans

Eine Mail des Schweizer Meisters ist Thema beim Stuttgarter Anhang. Was die Stadionordnung sagt – und was Fans beachten müssen.
An diesem Donnerstag machen sich Tausende Fans des VfB Stuttgart auf den Weg in die Schweiz, wo um 21 Uhr die Partie in der Europa League beim FC Basel angepfiffen wird. Mit insgesamt 7000 VfB-Anhängern rechnet der amtierende Meister der Super League – und da der Gästebereich im Sankt-Jakob-Park bei internationalen Spielen rund 1800 Plätze umfasst, werden gut 5000 Stuttgarter Fans das Spiel im Heimbereich verfolgen.