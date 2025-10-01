VfB Stuttgart beim FC Basel: Ticket-Chance für Kurzentschlossene

1 Am Donnerstag tritt der VfB in Basel an. Foto: IMAGO/BSR Agency Für das Auswärtsspiel des VfB in der Europa League gibt es noch Restkarten. Sicher ist bereits: Der FC Basel erwartet eine Rekordkulisse mit Tausenden Stuttgartern.







Eines steht jetzt schon fest: Wenn am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) der VfB Stuttgart beim FC Basel gastiert, wird der Schweizer Meister eine neue Zuschauer-Rekordmarke in dieser Saison aufstellen. Wie die Basler auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel mitteilten, sind bislang 32.500 Karten für die Partie verkauft – und damit so viele wie für kein anderes Pflichtspiel im St.-Jakob-Park in dieser Saison.