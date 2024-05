11 Vor der Partie zündeten die VfB-Fans Pyrotechnik. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart gewinnt auch in Augsburg und zieht dadurch über Nacht an den Bayern vorbei. Auch die die mitgereisten Fans zeigen sich wieder mal in Topform.









Die Höhenflieger des VfB Stuttgart um 26-Tore-Mann Serhou Guirassy schicken sich an, nach dem Sturmlauf in die Champions League auch noch dem FC Bayern München den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga zu entreißen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann beim FC Augsburg mit 1:0 (0:0) und zog zum Auftakt des vorletzten Spieltages mit 70 Punkten an den Münchnern (69) erst einmal vorbei. Torjäger Guirassy war am Freitagabend vor 30 660 Zuschauern in der 48. Minute mit seinem 26. Saisontor der Matchwinner gegen die Augsburger.