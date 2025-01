VfB Stuttgart beim FC Augsburg: So blickt Deniz Undav auf die Restsaison des VfB

7 Die Nationalspieler des VfB Stuttgart haben ihren Spaß. Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Chris Führich (von links) geben sich im Cinemaxx locker. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Nationalspieler hat sich zusammen mit seinen Vereinskollegen Maximilian Mittelstädt und Chris Führich im Rahmen einer Filmpremiere locker gegeben – und ambitionierte Ziele für die Stuttgarter formuliert.









Lässig wie immer ist Deniz Undav erschienen, mit einem Lächeln im Gesicht. Entspannt kommt der Stürmer des VfB Stuttgart im Cinemaxx-Kino die Treppe hoch. Ein Sicherheitsmann des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Nationalspieler am Eingang erkannt und begleitet ihn nun zum vorbereiteten Stehtisch im SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen. Dabei sollte der 28-jährige Publikumsliebling doch aus der Tiefgarage kommen – und am Fahrstuhl in Empfang genommen werden.