VfB Stuttgart beim FC Augsburg: Der VfB schafft fast immer den Spagat – auch ein letztes Mal in Augsburg?

Nach den Spielen in der Europa League hat der VfB Stuttgart in dieser Saison meist in der Bundesliga überzeugt. Schafft er das auch beim vorerst letzten Mal?
An den internationalen Rhythmus, heißt es ja immer, muss man sich gewöhnen. Teams, die seit Jahren im Europapokal vertreten sind, kennen die Herausforderung. Ein Highlight unter der Woche, womöglich mit einer langen Reise verbunden. Dann der Alltag in der Fußball-Bundesliga. Womöglich in einem kleinen Stadion gegen einen giftigen Kontrahenten. In der zweiten Spielzeit hintereinander hat sich auch der VfB Stuttgart dieser Prüfung gestellt.