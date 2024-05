1 Jubeleinlage des Torjägers: der VfB-Stürmer Serhou Guirassy feiert sein Tor in Augsburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter gewinnen auch in Augsburg. Danach ist erneut die Champions-League-Hymne in den Stadionkatakomben zu hören. Doch die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat noch nicht genug.









Link kopiert



Die Party nimmt kein Ende. Und diesmal bot am späten Freitagabend die WWK-Arena in Augsburg die Tanzbühne. Die Spieler des VfB Stuttgart hüpften nach dem Abpfiff geschlossen vor Freude – und die Anhänger des Fußball-Bundesligisten sangen beseelt, dass sie nun auf Reisen gehen. Die internationalen Auftritte in der europäischen Königsklasse sind ja schon länger gesichert, doch die Mannschaft von Sebastian Hoeneß macht einfach weiter – und gewinnt. 1:0 beim FC Augsburg. Danach war erneut die Champions-League-Hymne aus der VfB-Kabine zu hören. Die markante Komposition des Briten Tony Stritten ist der neue Hit im Mannschaftskreis.