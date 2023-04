9 Beifall vom Trainer: Die Elf von Enrico Maaßen konnte in dieser Saison schon einige enge Partien für sich entscheiden. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick darauf. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB trifft an diesem Freitag auf einen Gegner, dem Abendspiele in dieser Saison besonders zu liegen scheinen. Ein Blick auf eine kuriose Serie.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der VfB Stuttgart will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) fortsetzen, wenn er auswärts dem FC Augsburg gegenübersteht. Verlieren die Fuggerstädter gegen die Weiß-Roten, wird die Lage im Abstiegskampf auch für sie bedrohlicher. Derzeit rangieren sie noch fünf Punkte vor dem VfB um Neu-Trainer Sebastian Hoeneß.

Dass die FCA-Mannschaft mit ihrem Coach Enrico Maaßen noch eine bessere Ausgangslage besitzt, ist auf eine Reihe von engen Siegen zurückzuführen. Achtmal gewannen die Augsburger in dieser Saison – achtmal mit einem Tor Differenz, fünfmal mit 1:0.

Die jüngsten vier dieser Siege gelangen dabei allesamt vor heimischem Publikum, drei davon in einem Abendspiel unter Flutlicht. „Wir spielen Freitagabend zu Hause, das ist hoffentlich ein gutes Omen“, sagt deshalb auch FCA-Trainer Maaßen. Vor dem Gastspiel des VfB Stuttgart blicken wir in unserer Bildergalerie auf die bisherigen Augsburger Siege in dieser Saison zurück.