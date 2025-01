Jubilar wird 80 Jahre Warum Norbert Brenner den Fair-Play Preis erhielt und nicht aufstieg

Norbert Brenner hat an seinem 80. Geburtstag viel zu erzählen. Der Jubilar ist längst noch nicht müde und will weiter am Ball bleiben – sowohl als Schiedsrichter als auch im Ehrenamt im Bezirk Nordschwarzwald.