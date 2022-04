10 Sasa Kalajdzic und der VfB Stuttgart haben in Mainz 0:0 gespielt. Foto: IMAGO/Jürgen Kessler

Nach dem 0:0 des VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Link kopiert

Am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastierte der VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 – und kam über ein torloses Remis nicht hinaus. Parallel siegte Hertha BSC mit 1:0 beim FC Augsburg. Damit zog der Hauptstadtclub in der Tabelle am Verein mit dem Brustring vorbei.

Lesen Sie hier unsere Einzelkritik: So schlugen sich die VfB-Spieler

Nach der Begegnung am Samstag in Rheinhessen haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir haben ein gerechtes Unentschieden gesehen. Es war eine chancenarme erste Halbzeit, in der sich beide Mannschaften neutralisiert haben. Wir hatten einen guten Anfang in die zweite Halbzeit. Danach haben wir uns schwergetan, Chancen herauszuspielen. Unter dem Strich ist es ein verdienter Punkt.“

Mainz-Coach Bo Svensson: „Es war in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel von uns. Es hat viel gefehlt von dem, was uns normalerweise ausmacht. Die zweite Halbzeit war schon besser. Während der zweiten Halbzeit haben wir uns auch gute Torchancen herausgespielt. Das Unentschieden ist gerecht.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

VfB-Profi Waldemar Anton: „Das ist heute zu wenig. Kämpferisch und spielerisch hat es gestimmt, wir müssen aber noch konsequenter und konzentrierter sein. Wir nehmen den einen Punkt heute mit. Mainz ist eine sehr gute Heimmannschaft, das hat man auch in den letzten Wochen gesehen. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Hertha BSC zieht am VfB vorbei

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic: „Es wäre mehr drin gewesen heute. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, müssen unsere Chancen dann aber nutzen oder besser ausspielen. Im Großen und Ganzen können wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein.“

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.