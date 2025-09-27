VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Wiedersehen mit Lukas Kwasniok – was Sebastian Hoeneß vom 1. FC Köln hält

Vor rund acht Jahren standen sich Sebastian Hoeneß und Lukas Kwasniok schon einmal gegenüber. Wie sieht der Coach des VfB Stuttgart die Arbeit des nun Kölner Kollegen?
Der 16. August und der 9. Dezember 2017 sind jeweils lange her – und doch plötzlich wieder präsent bei Sebastian Hoeneß. Denn: An diesen beiden Tagen ist dem heutigen Coach des VfB Stuttgart das widerfahren, was auch an diesem Sonntag passieren wird. Hoeneß trifft an der Seitenlinie auf Lukas Kwasniok. Der ist heute Coach des 1. FC Köln – und am Sonntagabend (17.30 Uhr) geht es zwischen dem Aufsteiger und dem Pokalsieger um Bundesligapunkte.