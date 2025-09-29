VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: „Stand fest“ – Demirovic über sein Erfolgsrezept beim Elfmeter

Der Stürmer äußert sich zu seinen Gedanken in den Sekunden vor dem viel diskutierten Strafstoß – und sagt, wer eigentlich als Schütze vorgesehen war.
Elf Meter, freie Schussbahn – und ganz viel Psychologie. Die Erfolgsrezepte für einen gelungenen Strafstoß variieren unter den Schützen, die in der Regel zwischen zwei Ansätzen wählen: Während die einen das mentale Duell mit dem Torhüter suchen und sich erst während des Anlaufs für eine Ecke entscheiden, legen sich die anderen weit im Voraus fest. Und setzen dabei auf Schärfe und Präzision, völlig unabhängig vom Verhalten des Keepers. Ermedin Demirovic hat in Köln ganz auf Variante Nummer zwei gesetzt – und damit erfolgreich die jüngste Elfmeter-Flaute des VfB Stuttgart durchbrochen, der unter Trainer Sebastian Hoeneß zuvor nur jeden zweiten in Pflichtspielen zugesprochenen Strafstoß verwandelt hatte.