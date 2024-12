VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: So will Sebastian Hoeneß dagegen halten lassen

So will Sebastian Hoeneß dagegen halten lassen

12 Mit Spannung blickt der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf das Spiel in Heidenheim. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter treten an diesem Sonntag zum Landesduell auf der Ostalb an. Der Trainer erwartet dabei einen kampfstarken Gegner. Ein Blick auf die voraussichtliche VfB-Elf, die punkten soll.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart kämpft darum, mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause zu gehen. Dafür benötigt der Fußball-Bundesligist weiter Punkte, um in der Tabelle an den Europapokalrängen dran zu bleiben. Zwei Gelegenheiten bieten sich noch – und die erste führt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß am Sonntag (15.30 Uhr) zum 1. FC Heidenheim, ehe sie am Samstag darauf den FC St. Pauli erwartet.