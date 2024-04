12 Nur die Ruhe: der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will das Spiel in Bremen mit seiner Mannschaft kontrollieren. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die VfB-Mannschaft tritt in Bremen an. Dabei wird sie voll gefordert sein, um den Champions-League-Kurs zu halten. Der Trainer könnte dabei seine Formation ändern.









Die Erfolgskurven verlaufen gegenläufig: Der VfB Stuttgart hat fünf seiner vergangenen sechs Spiele (ein Unentschieden) in der Fußball-Bundesliga gewonnen, Werder Bremen dagegen keine seiner letzten sieben Partien (fünf Niederlagen) gewonnen. Gestärkt präsentiert sich also die schwäbische Reisegruppe am Sonntag (15.30 Uhr) im Weserstadion. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß strebt den sechsten Auswärtserfolg nacheinander an, es wäre der 21. Sieg in der laufenden Punktrunde. Bestmarken für den VfB.