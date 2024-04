14 Der VfB Stuttgart kommt, wie hier Jamie Leweling (rechts) gegen Senne Lynen, in Bremen aus dem Tritt. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Die VfB-Mannschaft erlaubt sich nach Wochen des Erfolgs in Bremen etwas abzufallen. Das tut für den Moment kurz weh, wird den Tabellendritten aber nicht aus der Spur bringen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.









Die schöne Serie ist zu Ende. Elf Spiele war der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga ohne Niederlage geblieben und hatte dabei neunmal gewonnen. Beeindruckend einerseits, wenn man daran erinnert, wo die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß herkommt – aus den Tiefen der Tabelle. Nun hat sie in den vergangenen Monaten jedoch sämtliche Ansprüche nach oben geschraubt: Der VfB ist Dritter und steht nicht nur vor dem Einzug in die Champions League, sondern er hat in seinen Begegnungen die spielerische Messlatte hochgelegt.