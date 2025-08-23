VfB Stuttgart bei Union Berlin: Mit dieser Elf geht der VfB die erste Herausforderung an

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß weist seiner Mannschaft gleich wieder die Richtung. Foto: Baumann 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Für den Pokalsieger geht es nun in der Bundesliga los – gleich mit einer harten Standortbestimmung. Mit welchem Personal geht der Trainer Sebastian Hoeneß die Partie an?







Die Spannung steigt und die Atmosphäre wird heiß im Stadion An der alten Försterei. „Dort ist es immer schwierig zu spielen, ein ausverkauftes Stadion mit Fans, die ihre Mannschaft ständig pushen und ein gutes Gespür haben“, sagt Sebastian Hoeneß vor dem Gastspiel des VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin. Für den Trainer des Pokalsiegers ist es nach den Niederlagen gegen den FC Bologna (0:1) und den FC Bayern München (1:2) eine harte Standortbestimmung zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Denn die Eisernen aus Köpenick sind für ihre körperliche Spielweise bekannt.