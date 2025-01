Spvgg Freudenstadt Das will der Spitzenreiter machen, um weiter oben zu stehen

Die Spvgg Freudenstadt führt die Bezirksligatabelle an. Höchste Priorität hat aber nicht der Aufstieg, sagt Trainer Elvedin Djekic. In der Vorbereitung will er den Fokus auf die Entwicklung der Spieler legen.