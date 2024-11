VfB Stuttgart bei Roter Stern Belgrad: Hochrisikospiel für Fans - und Demirovic

1 Dem VfB-Stürmer Ermedin Demirovic droht in Belgrad ein Spießrutenlaufen. (Archivbild) Foto: dpa/Tom Weller

Den VfB Stuttgart erwartet in Belgrad ein Hochrisikospiel - insbesondere für Ermedin Demirovic wird es brisant.









Der VfB Stuttgart steht in der Champions League gehörig unter Zugzwang - doch der sportliche Wert der richtungweisenden Partie bei Roter Stern Belgrad rückte bei den Schwaben angesichts der brisanten Umstände zunächst in den Hintergrund. Für die mitreisenden VfB-Fans, aber auch für Torjäger Ermedin Demirovic wird das Duell am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen die Serben zum Hochrisikospiel.