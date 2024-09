VfB Stuttgart bei Real Madrid: So lief der erste Auftritt der U 19 in der Youth League

So lief der erste Auftritt der U 19 in der Youth League

1 Auftritt bei Real Madrid: Der VfB Stuttgart schlägt sich achtbar, aber am Ende erfolglos. Foto: Preiß

Erster Auftritt in der Youth League für die U-19-Junioren des VfB Stuttgart. Punkte gab es beim 0:1 gegen Real Madrid keine zu holen, dafür neue Erfahrungen auf höchstem internationalem Niveau.









Link kopiert



Vor dem großen Auftritt in der Champions League bekamen die U-19-Junioren des VfB Stuttgart am Nachmittag einen Vorgeschmack, was es heißt, sich mit dem größten Club der Welt zu messen. In ihrem ersten Spiel in der Youth League trat die Mannschaft von Trainer Nico Willig bei den Junioren von Real Madrid an und unterlag mit 0:1 (0:1).