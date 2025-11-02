VfB Stuttgart bei RB Leipzig: Warum Chema nicht spielte

14 Für Chema blieb es in Leipzig beim Aufwärmen – eingewechselt wurde der 20-Jährige nicht. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH 14 Bilder - Fotostrecke öffnen Der junge Spanier kommt in Leipzig zum zweiten Mal in Folge nicht zum Einsatz. Sein Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Maßnahme.







Er ist eine der positiven Überraschungen der bisherigen Saison beim VfB Stuttgart: Chema hat sich stark eingeführt, im zentralen Mittelfeld schon viele Minuten gesammelt und Akzente gesetzt – so sehr, dass Kapitän Atakan Karazor zwischenzeitlich nur ein Platz auf der Bank blieb. Am Samstag bei RB Leipzig (1:3) kam der 20-jährige Spanier aber nicht zum Einsatz – obwohl das Rotationsprinzip eigentlich dafür gesprochen hätte, da er schon drei Tage zuvor beim Pokalspiel beim FSV Mainz 05 (2:0) nicht gespielt hatte.