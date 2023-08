Der VfB Stuttgart reist als Tabellenführer nach Leipzig und wird dort am Freitagabend ganz in Grün auftreten. Zu kaufen gibt es das neue Dress allerdings noch nicht.

Der VfB Stuttgart trifft am zweiten Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison am Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) auf Titelaspirant RB Leipzig – und das in neuem Gewand. Am Donnerstagabend veröffentlichte der Tabellenführer sein neues Ausweichtrikot. „Ein Stück Tradition im Gepäck“, heißt es zu den Bildern, auf denen auch Zeugwart Michael Meusch zu sehen ist, auf dem offiziellen Twitter/X-Account des VfB. Das in Grün gehalten Trikot hat dabei eine Besonderheit: So ist auf dem neuen Dress das Stadion in Bad Cannstatt stilisiert dargestellt.

Der Brustring und das Wappen des Vereins sind derweil in Schwarz gehalten. VfB-Fans, die sich das Trikot kaufen wollen, müssen sich jedoch noch eine Weile gedulden. Erst am 14. September geht das neue Dress in den Verkauf. Und das Trikot scheint gut anzukommen. „Hilfe, sieht das gut aus“, schreibt eine Userin auf Twitter/X. „Kommt sehr gefährlich“, schreibt ein Weiterer.

Neuzugang Leonidas Stergiou eine Option in Leipzig

In Leipzig kann Trainer Sebastian Hoeneß also nicht nur das neue Trikot begutachten, sondern viel wichtiger auch aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten Josha Vagnoman, Laurin Ulrich, Nikolas Nartey und Deniz Undav, der noch Rückstand hat, stehen nicht zur Verfügung. Neuzugang Leonidas Stergiou ist direkt eine Option. „Er hat zwei Einheiten mitgemacht“, sagt Trainer Hoeneß. Der Schweizer wird wohl im Kader stehen.