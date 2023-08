Am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team von RB Leipzig – und ging nach starkem Beginn mit 1:5 unter. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir hatten eine wirklich gute erste Hälfte, aber eine schlechte zweite. Das war brutal und krass, zu was Leipzig in der Lage ist. Sie können viel Druck entwickeln. Da muss man anerkennen. Das konnten wir heute nicht aufhalten. Zwei Dinge nehme ich mit: Wir sind auch in der Lage, einem guten Gegner weh zu tun. Aber wir müssen auch noch lernen. Das sind allerdings zwei Dinge, die ich schon vorher wusste.“

RBL-Trainer Marco Rose: „Wir haben eine Menge Tore geschossen, sogar mehr oder weniger das für Stuttgart. In Hälfte zwei sind wir mit jedem Widerstand noch schärfer gewonnen und haben hochverdient 5:1 gewonnen. Wenn der Gegner anfängt, tief zu stehen, muss man erst mal Lösungen finden. Stuttgart ist eine spielstarke Mannschaft, das haben sie die ersten 20 Minuten gezeigt.“

VfB-Spieler Waldemar Anton: „In der ersten Hälfte haben wir es mit und gegen den Ball sehr gut gemacht. Dann bekommen wir ein Gegentor, danach ist irgendwas in der Mannschaft passiert, das wir analysieren müssen. Wir sind nicht mehr 100 Prozent in die Zweikämpfe gegangen, haben es RB Leipzig zu leicht gemacht.“

VfB-Torwart Alexander Nübel: „Ein brutaler Abend. Im ersten Abschnitt waren wir richtig gut, zocken super von hinten raus. So wollten wir weitermachen, doch nach der Pause haben wir nicht mehr gut von hinten herausgespielt, da kam Unruhe rein. Das unglücklich erste Gegentor hat uns verunsichert, am Ende war es richtig bitter. Vor dem Ausgleich will ich den Ball lang spielen, dann schieße ich Henrichs an. Da hatten die Leipziger Glück, dass er dann so reingeht. Abhaken, morgen gehen wir zum Training, dann geht der Fußball weiter.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir wussten, dass wir einen exzellenten Tag gebraucht hätten, um hier zu bestehen. Leipzig ist nun mal ein Meisterschaftsanwärter. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Spielhälften gezeigt. In Durchgang eins hatten wir eine gute Struktur, einen guten Fokus. Aber nach der Pause haben wir es auch in eigenem Ballbesitz nicht geschafft, etwas zu entwickeln. Im Grunde hatten wir dem Dauerstress, unter den uns Leipzig gesetzt hat, nichts entgegenzusetzen. Am Ende war das ein bitterer Tag.

