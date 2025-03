VfB Stuttgart bei Holstein Kiel: Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß bestehen

Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß bestehen

12 Sebastian Hoeneß gibt Anweisungen. Der VfB-Trainer will mit seiner Mannschaft in Kiel überzeugen. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter stehen unter Ergebnisdruck, um den Anschluss an die internationalen Ränge zu halten. Für den Trainer eine große Herausforderung – mit dieser Startaufstellung geht er sie voraussichtlich an.









Für Sebastian Hoeneß steht eines fest: „Das Spiel bei Holstein Kiel ist für uns genauso wichtig wie zuvor das Spiel gegen den FC Bayern“, sagt der Trainer des VfB Stuttgart vor der Bundesligabegegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) im hohen Norden. Dabei kämpfen die VfB-Fußballer um den Anschluss an die internationalen Tabellenränge, was die Partie gegen den Aufsteiger sportlich im Grunde noch bedeutsamer macht als den Südschlager zuvor gegen den Rekordmeister aus München.