VfB Stuttgart bei Holstein Kiel: Große Personalnot führt zu ungewohntem Duo im Abwehrzentrum

1 Ramon Hendriks rückt in die Innenverteidigung. Foto: Pressefoto Baumann

Dem VfB fehlen in Kiel gleich sechs Profis in der Innenverteidigung. Wie Trainer Sebastian Hoeneß die Situation einschätzt und wer spielen wird.









Link kopiert



Ausfälle in der Innenverteidigung hatte der VfB Stuttgart in den vergangenen Monaten ja immer wieder zu kompensieren. Vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr) aber verschärft sich die Personallage nochmals merklich – mit in Summe sechs Ausfällen von zentralen Abwehrspielern. Neben dem langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou fehlt der zuletzt gesetzte Youngster Finn Jeltsch (18) wegen einer Gelbsperre, zudem müssen Abwehrchef Jeff Chabot und Winter Neuzugang Luca Jaquez derzeit krank aussetzen. Ameen Al-Dakhil ist nach seiner Zerrung zwar wieder im Training – laut Trainer Sebastian Hoeneß aber „auf gar keinen Fall“ ein Startelf-Kandidat. Und Anrie Chase, der in den vergangenen Wochen in der U 21 Spielpraxis gesammelt hatte, fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses in den nächsten Wochen.