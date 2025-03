VfB Stuttgart bei Holstein Kiel: Der VfB hat nicht nur ein Ergebnis-Problem

17 Kapitän Atakan Karazor (links) und der VfB taten sich schwer in Kiel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nur ein Sieg aus sieben Bundesliga-Spielen: Eine solche Phase hat es beim VfB Stuttgart in dieser Saison noch nicht gegeben, auch in der bisherigen gesamten Amtszeit von Trainer Sebastian Hoeneß nicht. Dass es sich dabei nicht um eine reine Ergebniskrise handelt, hat spätestens dieses Wochenende verdeutlicht: Zeigte zuletzt noch die Leistungskurve zumindest in puncto Spielanlage und Dominanz nach oben in den Partien bei der TSG Hoffenheim und gegen den FC Bayern, muss man nach dem lange Zeit enttäuschenden Auftritt bei Aufsteiger Holstein Kiel (2:2) konstatieren: Die Probleme lassen sich nicht nur auf ausbleibende Resultate reduzieren. Sie liegen tiefer.