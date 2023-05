7 Stolperten in Berlin: Juan Perea (oben) und der VfB rangieren nach der bitteren Niederlage bei Hertha BSC auf dem Relegationsplatz. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Schwacher Auftritt im Sechs-Punkte-Spiel: Der VfB war beim 1:2 gegen die Hertha nicht wiederzuerkennen. Was fehlte im Vergleich zu den vorherigen Spielen?









Mit hängenden Köpfen trotteten die Spieler des VfB Stuttgart in die Fankurve, wo sie die gut 6000 mitgereisten Anhänger im Berliner Olympiastadion mit einem kämpferischen Applaus empfingen. Verloren ist natürlich noch nichts, bei drei ausstehenden Spielen hat der VfB den Klassenverbleib in der Bundesliga weiter in der eigenen Hand. Aber: Die 1:2-Niederlage bei Hertha BSC am Samstag war ein herber Rückschlag. Und einer, der zur Leistung an diesem Nachmittag passte.