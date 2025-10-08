VfB Stuttgart bei Fenerbahce: Fantreff, Shuttles, Aufenthalt – erste Infos zum Istanbul-Spiel

Den VfB erwartet ein hitziges und besonderes Auswärtsspiel in der Europa League. Was Fans beachten müssen und warum es mit der Metro voraussichtlich nicht ins Stadion geht.

Die nächste Reise in der Europa League naht – und sie ist keine alltägliche für den VfB Stuttgart und seine Fans: Es geht nach Istanbul, wo das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in zwei Wochen am 23. Oktober auf Fenerbahce trifft. Mehr als 2000 Anhänger des Bundesligisten werden in der Millionenmetropole am Bosporus dabei sein, wobei der VfB noch deutlich mehr als die zugewiesenen Karten hätte verkaufen können und viele Absagen verteilen musste.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Stergiou gibt Update: „Fühle mich topfit“ VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Inzwischen stehen erste Details fest – etwa der Fan-Treffpunkt. Hier wurde den VfB-Fans der Sultan-Ahmed-Platz im Zentrum der Stadt zugewiesen, wo auch Toiletten und Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Treffpunkt soll dort am Spieltag um 14 Uhr sein, wie der VfB in einem Schreiben an jene Offiziellen Fanclubs mitteilt, die bei der Kartenverteilung berücksichtigt werden konnten. Wichtig in puncto Uhrzeit: Die Angabe bezieht sich auf die Ortszeit in der Türkei, die der deutschen Zeit eine Stunde voraus ist. Gleiches gilt auch für den Anstoß am Abend, der um 18.45 Uhr deutscher Zeit und um 19.45 Uhr türkischer Zeit erfolgt.

Spiel in der Champions League am Tag vor der VfB-Partie

Vom Sultan-Ahmed-Platz wird es dann Shuttlebusse zum Sükrü-Saracoglu-Stadion geben – 15 Kilometer sind es bis zum Spielort im asiatischen Teil der riesigen Stadt, für die tagsüber bei dichtem Verkehr auch mal eine Stunde Zeit nötig sein kann. Zwar gibt es in Istanbul auch ein Metro-Netz – der Transfer mit Bussen erfolgt aber auf die eindeutige Vorgabe der Polizei hin, welche die Busse voraussichtlich auch begleiten wird. „Der VfB Stuttgart weist ausdrücklich darauf hin, dass es unbedingt erforderlich ist, sich an diesem Treffpunkt einzufinden, da dies höchstwahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, ins Stadion zu gelangen“, heißt es in der Mail an die Fanclubs.

Alter Bekannter: Der frühere VfB-Jugendtrainer Domenico Tedesco trainiert Fenerbahce Istanbul. Foto: imago/Seskim Photo

Der Transfer zum Stadion zeigt, dass eine durchaus hitzige Atmosphäre zu erwarten ist und eine gewisse Vorsicht geboten sein wird. Auch der VfB verweist darauf explizit mit Blick auf die Stunden vor dem Spiel: „Bitte achtet während eures gesamten Aufenthalts in Istanbul stets auf eure Sicherheit und bewegt euch möglichst in Gruppen.“ Da zudem am Vortag der VfB-Partie das Spiel in der Champions League zwischen Galatasaray Istanbul und FK Bodo/Glimt aus Norwegen ansteht, sei „mit erhöhtem Fanaufkommen und entsprechender Polizeipräsenz in der Stadt zu rechnen“. Der VfB wird hierzu im Vorfeld des Spiels bei Fenerbahce noch detaillierte Fanhinweise veröffentlichen.