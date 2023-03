12 Die VfB-Verteidiger Waldemar Anton (links) und Konstantinos Mavropanos wollen sich der Frankfurter Angriffswucht stellen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart tritt an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an. Wir haben die voraussichtliche VfB-Startelf für die wichtige Partie.









Achtung, Randal Kolo Muani kommt – und damit steht die Abwehr des VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt vor einem Stresstest. „Er ist extrem schnell, und er schießt nicht nur viele Tore, sondern er bereitet auch viele vor“, sagt Bruno Labbadia über den Topscorer der Fußball-Bundesliga. Kolo Muani hat bisher elf Treffer erzielt und 13 aufgelegt. „Da müssen wir bereits die Zuspiele auf ihn unterbinden“, sagt der VfB-Trainer. Der Eintracht-Coach Oliver Glasner muss jedoch auf Jesper Lindström verzichten, für den torgefährlichen Dänen spielt Rafael Borré.

Mit dem Toreschießen hapert es dagegen beim VfB. Gut möglich also, dass Labbadia eine neue Sturmvariante wählt, da Serhou Guirassy weiter verletzt ausfällt. Tiago Tomas könnte von Anfang an zum Einsatz kommen und Gil Dias ersetzen. Ob Silas Katompa erneut als Mittelstürmer aufläuft, ließ der Trainer offen. Zuletzt überzeugte der Kongolese nicht. Für die Viererkette steht nach seiner Gelbsperre wieder Borna Sosa parat. Dadurch wird es in der Abwehrbesetzung eng. Dan-Axel Zagadou, Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos bieten sich für die Innenverteidigung an – einer von ihnen muss wohl weichen.