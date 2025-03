VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt: Der VfB geht den Ritt auf der Rasierklinge im Galopp an

13 Versammelte Mannschaft: die enttäuschten Spieler des VfB Stuttgart stehen in der Fankurve und erhalten Zuspruch. Foto: Baumann

Trainer und Team der Weiß-Roten sehen nach dem Ligafrust im DFB-Pokal eine große Chance – aber es gibt auch eine große Gefahr. Wir liefern die Hintergründe.









Link kopiert



Die Fans haben ein gutes Gespür. Trotz der Enttäuschung, die sie selbst wieder erleben mussten. Also riefen die Ultras des VfB Stuttgart die Mannschaft nach dem Abpfiff zu sich in die Kurve des Frankfurter Stadions. Die 0:1-Niederlage bei der Eintracht steckte da noch tief in den Köpfen und Knochen aller schwäbischer Beteiligter. Erneut war ein möglicher Sieg vergeben worden und der VfB schafft es einfach nicht mehr, sich an die vorderen Tabellenplätze der Fußball-Bundesliga heranzukämpfen.