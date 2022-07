So schlug sich der VfB zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals

13 Zuletzt konnten Darko Churlinov und der VfB Stuttgart zum Auftakt jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart muss am Freitag bei Dynamo Dresden antreten. Wir zeigen, wie sich die Schwaben in den vergangenen Jahren zum Pokal-Auftakt geschlagen haben.















In der ersten Runde des DFB-Pokals bekommt es der VfB Stuttgart auswärts mit Dynamo Dresden zu tun. Die Partie gegen den Absteiger aus der zweiten Liga findet an diesem Freitag (18 Uhr/Liveticker) im Rudolf-Harbig-Stadion statt.

In den vergangenen Jahren scheiterte der schwäbische Traditionsverein nur zweimal an der ersten Pokalhürde – ansonsten qualifizierte man sich am Neckar regelmäßig für die zweite Runde. Doch auf welche Gegner traf der Club aus Cannstatt zum Auftakt des Wettbewerbs? Und wie gingen diese Partien aus?

In unserer Bildergalerie lassen wir die Begegnungen Revue passieren und zeigen, wie sich die Weiß-Roten in den vergangenen Jahren jeweils in der ersten Runde des DFB-Pokals geschlagen haben. Klicken Sie sich durch!