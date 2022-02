18 Der VfB Stuttgart will bei der TSG Hoffenheim gewinnen. Hier gibt es die Bilder vom Training am Montag. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem Last-Minute-Schock gegen den VfL Bochum startet beim VfB Stuttgart die Vorbereitung auf die Partie bei der TSG Hoffenheim. Wir haben die Bilder vom Training.















Stuttgart - Der Schock nach dem späten 1:1 gegen den VfL Bochum ist bei vielen Fans des VfB Stuttgart auch am Montag noch groß. Leichtfertig hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Nachspielzeit zwei wichtige Punkte hergeschenkt – und durch das Remis den Rückstand auf das rettende Ufer in der Fußball-Bundesliga nur minimal verringert.

Doch bei den Spielern und Verantwortlichen des schwäbischen Traditionsvereins ist der Fokus schon wieder ein anderer – geht es doch für den Club aus Bad Cannstatt bereits an diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) im Landesduell bei der TSG 1899 Hoffenheim erneut um äußerst bedeutende Zähler im Kampf um den Klassenverbleib in der höchsten deutschen Spielklasse.

Die Hoffnungen ruhen auf Sasa Kalajdzic

So versammelte Pellegrino Matarazzo seine Profis am Montagnachmittag zur ersten Übungseinheit der Woche. Auf dem Trainingsplatz in der Mercedesstraße waren neben den drei Torhütern diejenigen zehn Feldspieler zugegen, die am Samstag gegen das Team aus dem Ruhrgebiet nicht zum Einsatz gekommen oder nur eingewechselt worden waren. Darunter auch Sasa Kalajdzic, der im Kraichgau wieder einsatzbereit sein sollte. Alle anderen Spieler verbrachten die gut einstündige Einheit derweil ausschließlich im Kraftraum.

Wir waren vor Ort am Trainingsgelände und liefern in der Bildergalerie die Impressionen vom Start in die VfB-Trainingswoche.