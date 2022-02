17 Pellegrino Matarazzo (rechts) und der VfB Stuttgart haben bei der TSG Hoffenheim mit 1:2 verloren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Sinsheim/Stuttgart - Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastierte der VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim – und musste wie schon in der Vorwoche gegen den VfL Bochum einen Last-Minute-Schock hinnehmen. Denn in der 85. und 90. Minute drehte Christoph Baumgartner mit einem Doppelpack die Partie für die Kraichgauer und besiegelte so die bittere 1:2-Niederlage der Roten.

Nach der Begegnung am Freitagabend im Kraichgau haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Es ist bitter für uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren 1:0 in Führung und fahren mit leeren Händen nach Hause. Das ist extrem schwer zu verkraften. Aber was ich versprechen kann, ist, dass diese Mannschaft wieder aufstehen wird. Und wir werden in der Verfassung sein, nächste Woche das Spiel gegen Mönchengladbach zu gewinnen. Es ist Zeit, dass wir uns belohnen.“

Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß: „Wir haben nicht immer die richtigen Mittel gewählt. Wir wurden ein bisschen beeindruckt durch die Konter. In der Endphase der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen hochgeschaltet. Nach dem Gegentor haben wir das Herz in die Hand genommen und das Spiel minütlich auf unsere Seite gezogen. Wir wissen, dass wir Spiele drehen können. Das spricht für die Mannschaft, die bis zum Schluss weitermacht.“

VfB-Profi Pascal Stenzel: „Das ist brutal bitter. Wenn du keine drei Punkte mitnehmen kannst, musst du zumindest einen mitnehmen. Das haben wir nicht geschafft. Zum Ende des Spiels sind wir zu passiv geworden. Wir müssen aber bis zum Ende weiterarbeiten – und dranbleiben.“

VfB-Torhüter Florian Müller: „Es ist schwer. Ich bin einfach sauer, dass wir das Spiel nicht gewonnen oder wenigstens einen Punkt mitgenommen haben. Wir führen lang und dürfen es dann nicht aus der Hand geben. Natürlich hatten wir auch Glück, aber wenn du dann in Führung gehst, musst du etwas mitnehmen. Das ist bitter und tut weh.“

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic: „Wir sind einen Tick weit selbst schuld. Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, sie sind stark in der Schlussphase. Aber das darf uns trotzdem nicht passieren. Wir müssen zumindest den einen Punkt mitnehmen.“

