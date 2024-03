Als der VfB beim Regionalligisten in die Verlängerung musste

14 Jon Dahl Tomasson und der VfB hatten 2005 im DFB-Pokal große Mühe im Kraichgau. In der Bildergalerie lassen wir die Partie Revue passieren. Foto: imago/Avanti

Tore reihenweise und jede Menge Spannung – das erste Pflichtspiel zwischen der TSG und dem VfB im August 2005 war nichts für schwache Nerven. Wir blicken vor dem Bundesliga-Duell an diesem Samstag zurück.









In der Fußball-Bundesliga trifft der VfB Stuttgart an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) auswärts auf die TSG Hoffenheim. In den vergangenen Jahren haben sich die Stuttgarter im Kraichgau meist sehr schwergetan, der bislang letzte Auswärtserfolg liegt bereits mehr als ein Jahrzehnt zurück: 2013 konnten die Weiß-Roten letztmals jubeln – wie übrigens auch im allerersten Pflichtspiel bei der TSG im Jahr 2005.