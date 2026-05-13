VfB Stuttgart bei der Eintracht: Schiedsrichter im Saisonfinale – heikles Wiedersehen mit Welz

Nach dem Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg gab es viele Diskussionen - um Schiedsrichter Tobias Welz. Nun gibt es ein Wiedersehen.
In der Fußball-Bundesliga, so sieht es das „Gesetz“ vor, darf eigentlich nur der jeweilige Spielführer einer Mannschaft mit dem Schiedsrichter sprechen. Deniz Undav, der Stürmer des VfB Stuttgart, muss sich normalerweise also zurückhalten - weil ja Atakan Karazor der Spielführer der Weiß-Roten ist. Der Mittelfeldmann fehlt im Saisonfinale jedoch gesperrt, weshalb am Samstag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt Undav die Binde tragen wird. Er hat damit auch das Rederecht - was Spannung verspricht.