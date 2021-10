So reagieren die VfB-Profis auf den Auswärtspunkt

Bei Borussia Mönchengladbach holt der VfB Stuttgart einen wertvollen Punkt. Die Profis teilen ihre Eindrücke nach dem 1:1 am Niederrhein in den sozialen Medien.















Mönchengladbach - Den Coronafällen getrotzt, bei einem formstarken Gegner gut dagegengehalten – und am Ende mit einem Punktgewinn belohnt: Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach ein achtbares 1:1 geholt – und so den neunten Zähler der laufenden Saison eingefahren.

Entsprechend zufrieden reagieren auch die Spieler der Weiß-Roten. Im Nachgang der Partie meldeten sie sich auf Instagram zu Wort und ließen das Spiel in mehreren Posts Revue passieren. Wir tragen die besten Botschaften aus den sozialen Medien zusammen.

Youngster Nikolas Nartey fasst kurz und prägnant zusammen: „Ein wichtiger Punkt.“

Wataru Endo sieht das ganz ähnlich. Der VfB-Kapitän nimmt den Zähler gerne mit.

Philipp Förster kehrte nach wochenlanger Pause zurück – und ist einfach glücklich.

Torschütze Konstantinos Mavropanos bescheinigt seinem Team einen „guten Fight“.

„Point in the pocket“ – so das Fazit des kroatischen Nationalspielers Borna Sosa.

Für den VfB geht es am Sonntag, den 24. Oktober (17.30 Uhr/Liveticker) weiter. Dann empfängt das Team von Pellegrino Matarazzo den 1. FC Union Berlin.

Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.