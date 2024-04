7 Können in dieser Saison noch mehr erreichen: Die VfB-Spieler um Stenzel, Mittelstädt und Leweling. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat wieder einmal Zweifel in beeindruckender Manier beseitigt. Zeit, jetzt offensiv ein neues Saisonziel zu definieren, meint Philipp Maisel.









Sie zierten sich noch ein bisschen. Die Spieler, die nach erbrachter Spitzenleistung mit Belohnungs-Dönern bewaffnet in den Mannschaftsbus stiegen. Aber auch die Verantwortlichen um Trainer Sebastian Hoeneß und Sportchef Fabian Wohlgemuth. Niemand wollte das Wort in den Mund nehmen. Obwohl es in der Luft lag, quasi überall zu greifen war: Vize-Meisterschaft.